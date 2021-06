Carro roubado é encontrado quase dentro do Rio Paraná em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra recuperou um veículo que roubado nesta quinta-feira (10).

Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia informando que havia um carro abandonado próximo ao antigo cinema da cidade. Uma equipe foi até o local e, após buscas na mata, encontrou um VW/Fox, bem às margens do Rio Paraná.

O carro estava sem as placas, sem as chaves e com o interior danificado. Ao verificarem o chassi, os PMs constaram que o veículo havia sido roubado na última quarta-feira em Guaíra.

Recuperado, o carro foi encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia Civil para posterior devolução ao proprietário.

Fonte: Ponto da Notícia