Em Mundo Novo, governo investe mais de R$ 600 mil em iluminação de Led e realocação de postes da Avenida Salvador para a Otaviano Corrêa

O Governo de Mundo Novo realizou licitação na manhã da última quarta-feira (09) para projeto de modernização do sistema de iluminação pública e realocação de postes da Avenida Salvador para a Avenida Otaviano Corrêa.

Cento e dezesseis luminárias Led de 150w serão introduzidas na Avenida Salvador. Outras 67 serão colocadas na Avenida Otaviano Corrêa, junto com os postes que serão transferidos para o referido local.

Segundo o prefeito Valdomiro Sobrinho serão vários benefícios para a população. “Uma iluminação mais moderna, que clareia melhor e economiza mais. Com este ganho de luminosidade, podemos levar dezenas de postes para a Otaviano Correa e contemplar as duas avenidas”, explicou o prefeito.

Valdomiro ressaltou que o investimento com recurso próprio é fruto da contribuição do munícipe na taxa de iluminação pública. A obra deve começar no próximo mês após a assinatura do contrato com a empresa vencedora (Construtora B & C Ltda, de Campo Grande) e deve ficar pronta ainda este ano. O valor menor apresentado foi de R$ 614.534,93.

Dos duzentos postes, 105 permanecerão na Avenida Salvador Luz de Led deve trazer economia e mais qualidade na iluminação Avenida Otaviano Correa ganhará mais 65 postes

Fonte: Semcos de Mundo Novo