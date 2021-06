Em Naviraí, ladrões furtam em série no Mercadão Municipal

Indivíduos ainda não identificados arrombaram e furtaram vários boxes do Mercadão Municipal Altevir Nunes em Naviraí. O furto ocorreu entre as 2h e 4h da madrugada de ontem.

Após adentrarem na parte interna do mercadão, os indivíduos arrombaram

a porta dos fundos do Box número 9 levando liquidificador, cerveja, compras e batedeira. Logo após eles arrombaram o Box 16 de onde foi subtraída a quantia de R$ 500.

Os arrombamentos e furtos também ocorreram em outros boxes, sendo que no de número 5 foi levada a quantia de R$ 400 e um aparelho celular. Nos box 12 e 11 foram furtados diversos perfumes e no box 19 foi levando uma gaveta com notas de clientes.

A Polícia Civil está analisando as imagens de câmeras de segurança do local para tentar identificar os autores dos furtos.

Fonte: Jornal do Conesul