Hilux é tomada de assalto em Toledo e atravessa fronteira em Guaíra

Uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, foi tomada de assalto na última noite em Toledo.

Conforme a Polícia Militar, as equipes foram informadas do roubo no início da madrugada deste sábado (05). As vítimas contaram que foram rendidas por três marginais armados, sendo mantidos de reféns.

Após certo período, uma das vítimas conseguiu fugir e acionou a PM. A vítima contou ainda que, na fuga da casa, os marginais levaram a Toyota Hilux e efetuaram disparos de arma de fogo.

A PM repassou o alerta de roubo para as demais forças policiais da região, sendo informada pela Polícia Rodoviária Federal de Guaíra de que a Hilux havia passado na Ponte Ayrton Senna, em direção ao Paraguai.

Fonte: Ponto da Notícia