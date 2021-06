Em Itaquiraí, servidor em aglomerações pode ser multado em até 60%

A Prefeitura de Itaquiraí determinou que o servidor público municipal que for encontrado participando de aglomerações poderá ser multado em 60% do respectivo salário.

Segundo as determinações, o servidor que for encontrado participando de aglomeração será multado no valor de 10% sobre de seu salário. A medida tem como objetivo evitar que combater a propagação do coronavírus.

Ainda de acordo com a resolução, em caso de reincidência a multa será de 20% sobre o valor total do pagamento e em caso de uma nova reincidência, a punição pode chegar a 60% do salário.

Os recursos obtidos com as multas serão destinados às ações de combate à Covid-19.

A medida foi adotada devido ao município entrar na bandeira vermelha, que representa grau de crítico de contaminação da Covid-19, do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

No início da semana, a Prefeitura suspendeu os atendimentos presenciais nas repartições públicas, exceto os serviços essenciais.

A medida teve início no domingo (30/5) e segue até 6 de junho, para evitar a disseminação do vírus e o alto contágio na administração municipal.

Itaquiraí passou a ter toque de recolher das 21h às 5h, para enfrentamento ao coronavírus, durante o final de semana a cidade adotou o horário reduzido, a partir das 16h. A medida segue vigente até 6 de junho.

O município contabiliza 1.744 infecções pela doença e 31 mortes foram confirmadas desde o início da crise sanitária. (Com informações Jornal Correio do Estado).

Fonte: Jornal do Conesul