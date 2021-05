Ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos, em decorrência da covid-19

O ator Paulo Gustavo morreu hoje, aos 42 anos, em decorrência da covid-19. A informação foi confirmada pela equipe do ator ao UOL. Ele estava internado no Rio desde o dia 13 de março.

“Às 21h12 desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento”, disse a nota.

“A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos.” No hospital, o humorista ficou em estado grave e foi tratado com ECMO, uma espécie de pulmão artificial. Ontem, ele teve fístulas que causaram o vazamento de ar do pulmão e desencadearam uma embolia gasosa — quando vasos sanguíneos são obstruídos por bolhas de ar. O boletim de ontem indicava que a situação clínica era “instável e de extrema gravidade”. Após a piora, diversos amigos mandaram mensagens de apoio para o humorista, como Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. Paulo Gustavo deixa o marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos.

Fonte: Midiamax