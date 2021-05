Dr. Lídio e Zé Roberto pedem ao secretário Riedel ponte sobre o rio Seriguele, em Iguatemi

O prefeito Dr. Lídio Ledesma e o vice-prefeito José Roberto estão em Campo Grande, onde buscam junto apoio para investimentos no município de Iguatemi.

Nesta terça-feira (04), eles participaram de uma reunião com o secretário de estado de infraestrutura, Eduardo Riedel e com o deputado federal Dagoberto Nogueira para debater sobre a recuperação da ponte de madeira sobre o Rio Seriguelo, na zona rural de Iguatemi.

De acordo com o prefeito Dr. Lídio, a intenção do pleito junto ao Estado prevê a busca por recursos para a construção de uma ponte de concreto para esta mesma passagem que liga várias propriedades rurais à sede urbana de Iguatemi. “Esta ponte é fundamental para o escoamento da produção agropecuária daquela parcela de produtores do município” ressaltou Dr. Lídio.