Corredores iguatemienses participaram de Corrida Pedestre no Paraná

Nesse domingo dia (02/05), os atletas de corrida pedestre da equipe GMAXX de Iguatemi, estiveram na cidade paranaense de Cascavel, participando da prova do 10º Desafio de Equipes.

Os corredores Antônio Gilson, Tiago Aires e Claudio Alonso (representando a equipe), estiveram na manhã desta segunda-feira dia (03), no gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social Cecília Welter Ledesma, para agradecer o incentivo da Secretaria Social e da Prefeitura Municipal para que pudessem participar do evento. Na ocasião fizeram questão de presentear a Secretária Cecília com uma medalha da competição.

Fonte: Prefeitura de Iguatemi