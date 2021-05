Homem é preso na rodoviária de Guaíra com vários tabletes de maconha

Na tarde de segunda-feira (03), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira realizavam abordagens na rodoviária de Guaíra, quando abordaram um homem de 26 anos.

Ao verificar as informações do indivíduo no sistema policial foi encontrado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela segunda vara do tribunal do júri de Curitiba pelo crime de homicídio.

Na bagagem do indivíduo, os policiais encontraram tabletes de substância análoga a maconha totalizando 24 kg.

O homem preso e encaminhado com a droga aos procedimentos cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia