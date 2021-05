Prefeitura de Itaquiraí adquire prancha semi-reboque para transporte de maquinas

A prefeitura de Itaquiraí, recebeu na manhã de hoje (03), uma prancha semi-reboque, que irá atender as demandas das secretarias de obras e agricultura. A nova aquisição recebeu um investimento de 147.000,00 (cento e quarenta se sete mil reais), e será pago com recursos próprios através de financiamento no Banco do Brasil.

O equipamento será usado em obras rurais e urbanas, agilizando o trabalho e gerando economia para o município. “As máquinas que são usadas nas obras de recuperação de estradas, construção de caixas secas e etc., antes iam rodando até os locais, gastando pneus, combustível e tempo dos operários. Agora elas serão levadas através do reboque, o que será uma grande economia nos cofres públicos”, observa o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.

Esta é mais uma aquisição de extrema importância, que vai também proporcionar mais melhorias à agricultura familiar, importante fonte de renda no nosso município. O desenvolvimento da economia do município está ligado à sua infraestrutura, e esta última depende e se beneficia dos investimentos feitos em máquinas, equipamentos e suporte às Obras e Agricultura, finalizou Thalles.