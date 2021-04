Durante final de semana, Polícia Militar fiscaliza aglomerações em Naviraí

Durante o final de semana (23 à 25/03), policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí realizaram apreensão de 02 (duas) aparelhagens sonoras envolvida em perturbação do sossego e 01 (um) equipamento de narguilé.

Durante atendimento de denúncias de descumprimento às medidas sanitárias em razão da prevenção do Covid-19, recebidas via telefone de emergência (190), as equipes de serviço constataram o cometimento das infrações e tomaram as medidas necessárias para sanar as irregularidades.