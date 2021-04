Polícia Militar prende autor de violência doméstica em Eldorado

Na manhã de sábado (24/04), por volta das 10h40min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, foram informados que uma adolescente de 17 (dezessete) anos, vítima de violência doméstica, havia dado entrada no Fundação Hospitalar.

O pai da vítima, um homem de 43 (quarenta e três) anos, informou que encontrou sua filha desmaiada no interior de sua residência, apresentando várias lesões pelo corpo que foram provocadas pelo marido, um homem de 24 (vinte e quatro) anos, que teria fugido do local.

A vítima apresentava corte na região posterior da orelha esquerda, corte no lábio com fratura dentária, inchaço no rosto, vários hematomas na cabeça e suspeita de traumatismo. Segundo a vítima, o autor desferiu vários chutes em seu abdômen e, após as agressões, a forçou a manter relação sexual com ele.