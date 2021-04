Bela-vistense, Mariane Balta Andrade é a nova Miss Universo Plus Size

A sul-mato-grossense Mariane Balta Andrade, de 34 anos, foi premiada na noite deste domingo (25) em Punta Cana, República Dominicana, como a Miss Universo Plus Size. Em janeiro desde ano, ela conquistou o conquistou o título de Miss Plus Models 2021 e foi convidada a participar do evento internacional.

“Vivendo um sonho! Sou muito grata por todos aqueles que acreditaram e ainda acreditam em mim… e para que nunca fizeram isso, agora vão ter que engolir a gordinha Miss Plus Size Universo aqui”, brinca.