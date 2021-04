Polícia Militar de Naviraí apreende criança de 10 e adolescentes de 12 e 15 anos por furto

Na noite de quarta-feira (21/04), por volta das 23h55min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram acionado via telefone de emergência (190) para atender uma denúncia de furto em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

Imediatamente uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e fez contato com um homem de 65 (sessenta e cinco) anos, que cede o estabelecimento e já estava no local. O homem relatou que teria surpreendido os autores do furto, sendo que os mesmos estariam dentro do estabelecimento.

A guarnição passou a verbalizar com os autores, esclarecendo que se tratava da polícia, momento em que tentaram se evadir, mas foram contidos por estes policiais. Os autores foram identificados como uma criança de 10 (dez) anos, um adolescente de 12 (doze) e um adolescente de 15 (quinze) anos.

A porta do estabelecimento estava aberta e na área externa havia 06 (seis) bicicletas, 01 (um) pneu, 04 (quatro) bancos, 01 (um) inflador de pneu, 01 (um) par de led sinalizador e 01 (um) par de luvas de ciclista.

Todo o material foi entregue ao responsável pelo estabelecimento, um homem de 26 (vinte e seis) anos, o qual relatou que as bicicletas que estavam sendo furtadas pertenciam a clientes e que também foram furtados dois aparelhos de celular.

Em conversa com o adolescente de 15 (quinze) anos, o mesmo relatou que teria entrado no estabelecimento pelo telhado e, em seguida, abriu as portas por dentro, momento em que os demais entraram e passaram a ajudá-lo a subtrair as bicicletas e as peças do interior do imóvel.

Dessa forma, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, todos os envolvidos foram apreendidos pela guarnição policial militar.