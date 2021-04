BOPE prende passageiro de ônibus com mais de 15 kg de maconha em mala no municípiode Eldorado

Uma e equipe de policiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) de Campo Grande prenderam ontem, no município de Eldorado, um homem de 22 anos, transportando 15Kg e 680g de maconha.

Durante uma fiscalização na rodovia MS-295, entre Eldorado e Iguatemi, no âmbito da Operação Hórus, os policiais do BOPE abordou um ônibus da Viação Umuarama, que realiza a linha Ponta Porã/Mundo Novo.

Em vistoria no bagageiro do coletivo, foi encontrada uma mala que estava com o peso elevado. Os policiais localizaram o passageiro proprietário da mala, identificado como Marcos Antônio, que disse atender pelo nome de Iasmim.

Dentro da mala foi encontrado 19 tabletes de maconha, os quais, depois de pesados totalizaram 15Kg e 680g do entorpecente.

Ao ser questionada sobre a droga, Iasmim disse que foi convidada por um indivíduo, com o quem fez contato pela rede social facebook, para buscar a droga na cidade Amambaí e entrega-la no terminal rodoviário da cidade de Londrina/PR. Pelo transporte do entorpecente ela disse que iriam lhe pagar o valor de R$ 3 mil reais.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a Iasmim que foi encaminhada juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado aonde ela foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul