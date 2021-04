Deputado Paulo Corrêa destina R$ 80 mil via vereadores de Japorã

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, destinou para a Saúde pública de Japorã emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil via mandatos dos vereadores Ana Cristina Teodoro de Oliveira- Aninha e Walter Silva, sendo R$ 40 mil intermediado para que vereador desse uma destinação.



Segundo Walter “a Aninha e eu fomos atendidos pelo deputado Paulo Corrêa, que destinou R$ 80 mil e em acordo com o prefeito Paulo César Franjotti, definimos que a verba será reservada para custeio do Fundo Municipal de Saúde, que será muita bem aplicada pelo secretário Fabio Emborana, em especial em tempos de pandemia”, disse Walter.

Já a vereadora Aninha afirmou que “é gratificante quando buscamos apoio de parlamentares e temos um rápido retorno, pois estamos no início do nosso mandato e já viabilizando verbas para o nosso município para a saúde, e com isso o prefeito Paulo fica liberado para investir esse valor em outras áreas, como infraestrutura e agricultura, e estamos gratos com o deputado Paulo Corrêa, que já dá mostras de parceria com nosso povo”, disse Aninha.

Fonte: Jornal do Conesul