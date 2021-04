Atirador entra em empresa, mata oito pessoas e se mata nos Estados Unidos

Um atirador matou oito pessoas e deixou vários feridos em um prédio da empresa de entregas FedEx (uma espécie de Correios), em Indiana (EUA). O ataque ocorreu por volta das 23h (horário local) de quinta-feira (15).

Após cometer o ataque, o autor se matou com um tiro no momento em que a polícia chegou ao local. A identidade do assassino e o motivo do ataque ainda não foram revelados.

Segundo o porta-voz da polícia local, Genae Cook, cinco pessoas foram hospitalizadas, uma delas com ferimentos graves, outras foram sozinhas ao hospital e algumas, atendidas no local e liberadas.

De acordo com o portal G1, este é o sétimo ataque nos Estados Unidos em apenas um mês, que já deixou mais de 40 mortos e dezenas de feridos.

