Erro fez crianças e mulher grávida receberem vacina da Covid no lugar de dose contra gripe em São Paulo

Um engano fez com que 46 pessoas recebessem a vacina contra Covid-19, a Coronavac, no lugar do imunizante contra a gripe em um posto de vacinação de Itirapina (SP). O caso ocorreu nesta terça-feira (13).

Entre os vacinados estão 18 adultos – sendo uma gestante – e 28 crianças. O infectologista Bernardino Souto diz que ainda não há estudos clínicos suficientes para determinar os efeitos da Coronavac em crianças e gestantes

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itirapina, o erro foi percebido apenas no dia seguinte (14), durante o controle do estoque das vacinas, quando foi notada a falta de 46 doses da Coronavac.

O mesmo ocorreu em Diadema (SP), onde outras cinco crianças foram vacinadas nesta semana contra o coronavírus após um erro numa Unidade Básica de Saúde. As crianças têm entre sete meses e quatro anos de idade e deveriam ter sido imunizadas contra a gripe.

