MEC divulga resultado do Sisu nesta sexta e abre lista de espera

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta sexta-feira (16) o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que vale para o primeiro semestre de 2021.

As pessoas que realizaram o cadastro podem consultar seu resultado na página do Sisu. Conforme cronograma divulgao pelo MEC, as matriculas ocorrerão de 19 a 23 de abril.

O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera também começa hoje (16) e segue até o dia 23 deste mês. O processo também deve ser realizado na página do Sisu.

Aquele que foi selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado a matrícula na instituição. Os procedimentos para preenchimento das vagas não ocupadas na chamada regular serão definidos em edital próprio de cada instituição participante.

Fonte: Midiamax