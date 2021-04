Prefeita Rhaiza Matos e Vereador Ricck vistoriam área do futuro cemitério municipal

A prefeita Rhaiza Matos vistoriou, na manhã de hoje (14-04), a área do futuro cemitério municipal, localizada no prolongamento da rua João Rigonato, estrada vicinal de acesso ao Assentamento Juncal (MS-145). A vistoria contou com a participação do vereador André Ricardo Biscaro (Ricck) e gerente Fernando Ortega (Geral Executivo).

O novo cemitério possui 40 mil m2 de área e de acordo com o projeto inicial terá estrutura funcional diferente do atual cemitério, sendo no modelo parque, sem a construção de jazigos ou túmulos. “É nossa preocupação a organização do novo espaço para os sepultamentos, tendo em vista que o cemitério atual já está saturado”, comenta a prefeita Rhaiza Matos.

“Fizemos esta vistoria como agente fiscalizador do Poder Legislativo e pedimos que o Executivo dê celeridade na implantação deste novo “campo santo”, pois, esta área do cemitério estava abandonada há mais de dois anos”, justificou o vereador Ricck.

Fonte: Jornal do Conesul