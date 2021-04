Polícia Militar de Eldorado apreende 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Na noite de segunda-feira (12/04), por volta das 19h, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado e uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), no âmbito da Operação Hórus, apreenderam, aproximadamente, 30.000 (trinta mil) pacotes de cigarros contrabandeados.

Após o recebimento de denúncia, via telefone de emergência (190), informando sobre a movimentação suspeita de veículos no Distrito de Porto Morumbi, a guarnição do 2º Pelotão de Eldorado solicitou o apoio da equipe de Força Tática, e deslocaram até a região conhecida como Varjão.

No local, as equipes encontraram um veículo Fiat/Palio, cujo condutor, ao perceber a aproximação policial, tentou adentrar em uma olaria, mas foi detido e identificado como um homem de 36 (trinta e seis) anos. Ao ser questionado, o homem não soube informar o que fazia no local.

As equipes seguiram em diligência e, aproximadamente 250 metros do local, encontraram em meio à escuridão, uma carreta carregada com cigarros e sua carga estava sendo transportada para barcos no rio Paraná. Com a chegada das equipes, diversos indivíduos fugiram do local, exceto um homem de 24 (vinte e quatro) anos, que foi detido pelas equipes.

A carreta estava carregada com, aproximadamente, 350 (trezentos e cinquenta) caixas ou 17.500 (dezessete mil e quinhentos) pacotes de cigarro de marca estrangeira e a carga estava sendo transbordada para barcos no rio Paraná.

No local foi deixado um veículo Toyota/Hilux e em seu interior foi encontrada uma pequena bolsa contento diversos documentos, além da quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais).

Além disso, foram encontradas 02 (duas) embarcações equipadas com um motor 200 HP de marca Yamaha, as quais já estavam carregadas com aproximadamente 250 caixas ou 12.500 (doze mil e quinhentos) pacotes de cigarro.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos, bem como os veículos, as embarcações e a carga de cigarro foram apreendidas pelas equipes policiais.

Fonte: Jornal do Conesul