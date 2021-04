Moradores de Mundo Novo são presos negociando venda de 230 quilos de maconha em churrascaria

Quatro homens, entre eles pai e filho, foram presos em Dourados, quando negociavam a venda de 230 quilos de maconha. Três moram em Mundo Novo, cidade vizinha do Paraguai, e o quarto residente em território paraguaio.

A comercialização descoberta por agentes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) ocorria no estacionamento de uma churrascaria localizada no Trevo da Bandeira, na saída para Caarapó e Ponta Porã.

Foram presos Wallisson Gomes de Souza Favarini, de 22 anos, Antonio Carlos dos Santos, de 48 anos, o pai dele Aparecido Ezequiel dos Santos, de 69 anos, e José Ricardo do Santos, de 42 anos .

Conforme o delegado Rodolfo Daltro, chefe da Defron, por volta de 22h30 de segunda-feira, os policiais viram um carro da marca Toyota e com placa do Paraguai estacionado no pátio da churrascaria. Localizado nas margens da BR-163 e da BR-463, o estabelecimento é conhecido como ponto de encontro de traficantes que trazem droga do Paraguai.

Desconfiados, os agentes passaram a monitorar a dupla que estava dentro do veículo. Em seguida chegou ao local, também com dois ocupantes, o Volkswagen Space Fox com placa de Mundo Novo. O carro parou ao lado do Toyota e os homens começaram a conversar.

Diante dos indícios de negociação relativa ao tráfico de drogas, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram os fardos de maconha no porta-malas do Space Fox. Antonio Carlos e o pai dele Aparecido estavam no carro a droga. Wallisson e José Ricardo ocupavam o Toyota.

Segundo a Defron, pai e filho moram em Mundo Novo, onde também reside José Ricardo. Wallisson, o quarto envolvido, mora em Salto del Guairá, cidade paraguaia localizada a menos de 15 km de Mundo Novo.

Eles contaram terem sido contratados para entregar a droga ao comprador residente em Dourados, que os encontraria, no pátio da churrascaria. Segundo a polícia, os ocupantes do Toyota fizeram o serviço de batedor de estradas para a carga.

Os quatro homens, que não possuem antecedentes criminais, foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A polícia tenta localizar o comprador da maconha.

Fonte: Jornal do Conesul