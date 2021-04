Prefeitura de Itaquiraí instala novas lixeiras em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Itaquiraí, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, instalou 40 novas lixeiras nas calçadas e praças da cidade. O objetivo é manter a cidade mais limpa e bonita, a atitude faz parte do projeto que acompanha o trabalho do ICMS ecológico que também instalou placas de advertências nas ilhas pertencentes ao município de Itaquiraí.

A intenção é que agora com as lixeiras instaladas, a população se conscientize e jogue o lixo no lugar certo, mantendo dessa forma a cidade mais limpa, bonita e organizada. Vale lembrar que as lixeiras não são para uso de lixo doméstico. Elas também trazem o aviso para de separação dos descartes.

“Retiramos as lixeiras quebradas ou danificadas e estamos, além de substituindo, colocando novas em outros locais. Pedimos a colaboração da comunidade em dois aspectos: que nos ajudem na conservação do material e coloquem o lixo no lugar adequado, não joguem nas calçadas, ruas, praças e etc”, enfatizou o secretário Felipe.

O prefeito Thalles Tomazelli, acredita que com as lixeiras a população deverá descartar o lixo corretamente. “Com a instalação das novas lixeiras esperamos que a comunidade descarte o lixo de maneira certa. Este tipo de lixeira e para aqueles momentos em que o cidadão precisa descartar um papel de sorvete, bala, salgadinho, garrafinha pet, entre outros. Algo pequeno, mas que causa, grandes problemas quando entram nas galerias pluviais causando obstrução além de causar enormes danos ao meio ambiente. Já o lixo doméstico, este deve ser descartado como de costume, ou seja, temos a empresa que coleta e faz a destinação correta. ”, disse Thalles.