Assistência Social de Iguatemi entregou Kits de Produtos Alimentícios para famílias

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de Kits de Produtos Alimentícios, para as famílias das crianças e adolescentes participantes dos Programas “Novo Olhar” e “Criança Feliz”, mantidos pela Assistência Social. A ação, foi possível graças a execução do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, feita pelo CRAS.

De acordo com a Secretária Municipal da Assistência Social Cecília Welter Ledesma, a distribuição desses Kits é uma forma de complementar a alimentação das famílias de baixa renda, neste momento de pandemia. Os Produtos são adquiridos através CONAB- Programa de Aquisição de Alimentos,

A Prefeitura, ajuda e apoia o homem do campo no cultivo de alimentos, e a CONAB, comprando os produtos que irão atender as famílias carentes. Os Kits, foram entregues pela equipe de Servidoras do CRAS. A Secretária da Assistência Social Cecília, participou pessoalmente da entrega.

Fonte: Imprensa Oficial