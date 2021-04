Em dia recorde de mortes, MS foi o 6º do Brasil com maior aumento de óbitos por Covid-19

Na última quinta-feira (8), Mato Grosso do Sul bateu mais um recorde de mortes causadas por Covid-19. Em 24h foram 87 vítimas fatais da doença. O número fez o Estado ser o sexto do Brasil com maior aumento de óbitos por coronavírus.

Então, na última quinta-feira (8), foram 47,45% mais óbitos do que no dia anterior. Para o levantamento, o Jornal Midiamax considerou os óbitos de 7 e 8 de abril deste ano em todas as unidades federativas.

Os dados estão disponíveis na plataforma Covid-19 do Ministério da Saúde. Assim, foi calculado o aumento e diminuição em porcentagem das mortes registradas pelos estados brasileiros.

O último recorde de mortes tinha sido registrado em 26 de março, quando 70 pessoas faleceram em 24h no Estado por causa do coronavírus. Com as 87 mortes, MS atingiu média móvel de 53 óbitos diários.

Nesta sexta-feira (9), MS registrou mais 52 óbitos. Assim, 4.769 pessoas não resistiram ao coronavírus em MS. De acordo com a plataforma do Ministério, são 170 óbitos para cada 100 mil habitantes do Estado.

Fonte: Midiamax