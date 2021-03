Guaíra confirma mais três óbitos por Coronavírus

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou no fim da noite deste domingo, 21 de março de 2021, o 40º , 41º e o 42° óbitos por Coronavírus em Guaíra.

O município também informou que conta com 134 casos positivos ativos, dos quais 115 pacientes estão se recuperando em casa, 13 estão internados em enfermaria, 3 estão internados na UTI, e 3 estão entubados aguardando vaga em UTI covid.

NOTAS DE FALECIMENTO (COVID-19)

Mulher, 66 anos, hipertensa e diabética. Primeiro atendimento no ambulatório covid no dia 13/03/2021, permanecendo internada internada aguardando vaga em UTI covid, vindo a falecer hoje dia 21 de março de 2021.

Mulher, 55 anos, hipertensa e diabética. Primeiro atendimento no ambulatório covid no dia 25 de fevereiro de 2021 no dia 12 de março a paciente foi transferida para UTI covid na cidade de Toledo vindo a falecer ontem, dia 21 de março de 2021.

Mulher, 52 anos. Primeiro atendimento na unidade de pronto atendimento (UPA) ontem, dia 21 de março de 2021, já em estado grave, vindo a falecer no mesmo na cidade de Assis Chateaubriand.

Fonte: Ponto da Notícia