País vizinho de MS, Paraguai atinge 100% da ocupação de leitos hospitalares

O Paraguai, país que faz fronteira com o Brasil por Mato Grosso do Sul, atingiu, neste domingo (21), a ocupação total dos leitos de terapia intensiva devido ao aumento de casos de Covid-19.

Conforme informações da AFP, o país tem 655 leitos em hospitais públicos e integrados, todos ocupados.

O quantitativo de leitos é menor do que os de Mato Grosso do Sul, onde há 1.058 pessoas internadas, também com ocupação total.

Letícia Pintos, diretora-geral de Redes e Serviços de Saúde do Paraguai, disse em entrevista coletiva que leitos abertos para atender a demanda da pandemia também estão ocupados.

“Os 92 leitos que foram montados fora da terapia intensiva, que são as chamadas salas de reanimação, também estão 100% ocupados”, disse.

Só neste último sábado (20), 42 novos leitos foram habilitados pelo Ministério da Saúde paraguaio, com 30 ocupados imediatamente após a abertura.

Segundo Letícia, a pasta trabalha para habilitar mais leitos de UTI, salas de internação e reanimação nos próximos dias.

O Ministério analisa ainda a possibilidade de habilitar centros militares para aumentar os leitos, em cooperação com o Ministério da Defesa.

Desde o início da pandemia, o Paraguai registrou 192.599 casos de covid-19 e 3.695 mortes. O País tem pouco mais de 7 milhões de habitantes.

Brasil

No Brasil, já são 11.950.459 infectados pelo vírus e 292.752 mortes. Recuperados totalizam em 10.419.393. Os dados são do Ministério da Saúde.

Em Mato Grosso do Sul, o cenário é o pior desde o início da pandemia. Nesta última semana, o Estado bateu recorde de mortes, com 212 em sete dias

Conforme informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado neste domingo (21), o Estado soma 3.826 mortes e 202.168 casos confirmados.

Em isolamento domiciliar encontram-se 11.348 pessoas e recuperados somam 185.936.