Casa da Amizade de Naviraí doa materiais ao Hospital Municipal

A Associação de Senhoras de Rotarianos, através das integrantes da Casa da Amizade de Naviraí, fez na manhã de hoje (11-03) a doação de materiais de utilização médica para o Hospital Municipal. Foram doados 10 medidores de glicemia sanguínea e 500 fitas de testes de glicose em sangue total.

A presidente da Casa da Amizade Marli Zanoni acompanhada pelas diretoras Leonor Nogueira, Aparecida Luíza e Giselda Balta fizeram as entregas dos materiais à prefeita Rhaiza Matos e ao gerente Márcio Vidal de Figueiredo (Saúde).

Imediatamente as caixas dos medidores e dos testes de glicose foram repassadas à diretora-executiva do Hospital Municipal, Patrícia Ribeiro. A ação foi prestigiada pelos médicos Felipe Manzano (Diretor Clínico) e Carlos Silvio Martins (Diretor Técnico), e gerentes municipais Fernando Ortega (Geral Executivo) e Priscilla de Oliveira (Gabinete).

“Desenvolvemos ações sociais de apoio às entidades de saúde e filantrópicas. Mais uma vez nos unimos e adquirimos estes aparelhos, por isso, é com alegria e satisfação que hoje, em nome de toda as integrantes da Casa da Amizade e também do Rotary Club de Naviraí fazemos esta doação ao Hospital de nossa cidade tendo a certeza que estaremos colaborando no tratamento da saúde de muitas pessoas”, afirmou Marli Zanoni.

A prefeita Rhaiza Matos destacou o desprendimento das senhoras da Casa da Amizade, sobretudo, pelo apoio ao atendimento da Saúde Pública. “Conheço o fundamento da Casa da Amizade e o compromisso de “dar de si, sem pensar em si” aqui é cumprido em sua maior essência. Por isso, agradeço as doações que vem em boa hora”, finalizou Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432