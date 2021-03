Município de Guaíra faz nota de falecimento do servidor Antônio Bernardes Neto

O Município de Guaíra vem por meio deste, comunicar, com muito pesar, o falecimento do servidor público, Antônio Bernardes Neto.

Antônio da rodoviária como era chamado, nasceu em 24/11/1962, entrou para o serviço público na data de 01/04/1981, trabalhou em vários setores ao longo de sua vida profissional. Iniciou seus serviços na Garagem da Prefeitura, as margens do Rio Paraná (atual NEPOM), depois na Garagem da Prefeitura no São Domingos. De lá passou para o Mercadão Municipal (atual CAM), Instituto de Identificação, SINE, Porto Internacional Sete Quedas e atualmente era o coordenador do Terminal Rodoviário Municipal.

Foi membro da Diretoria da Assemug – Associação dos Servidores Municipais de Guaíra e uma pessoa muito atuante nos meios esportivos do Município de Guaíra. Foi membro da Fanfarra Municipal desde a sua criação até os dias de hoje, onde atuava como colaborador do maestro Marcos Binder. Ele ensinava a nova geração da fanfarra a tocar a corneta, um dos instrumentos responsáveis pela emoção que a fanfarra inspira. Também era um obreiro atuante da Igreja Assembleia de Deus, como presbítero.

A sua marca registrada sem dúvida era alegria. Ele expressou, em seus 40 anos de trabalho, a satisfação, leveza e gratidão em servir Guaíra.

Pelos corredores da administração municipal, hoje é um dia de relembrar. Infelizmente, Antônio não pôde receber a últimas homenagens como merecia. Ele foi a 30ª vítima da COVID-19 em Guaíra. Devido a isso os colegas de trabalho prestam homenagens a ele relembrando o exemplo que ele deixa, a alegria em tudo que fazia.

Antônio faleceu na madrugada (3hs47min) deste dia 12/03/2021. Iniciou sintomas dia 23/02/2021, procurou a UPA no dia 27/02/2021, teve resultado positivo no dia 04/03/2021, teve quadro evolutivo no dia 05/03/2021, foi intubado no dia 06/03/202. Ele não pode ser velado conforme protocolo do COVID-19 e foi sepultado, nesta manhã, às 08hs no Cemitério Municipal de Guaíra.

Ele deixa esposa Alzira Ramos Bernardes, duas filhas, Juliana Joice Bernardes e Janaina Bernardes, um neto Geovane Bernardes e muitos amigos enlutados. Certamente, que sua alegria deixará saudades.

O prefeito Heraldo Trento Lamentou muito esse adeus. “Antônio era uma pessoa iluminada e certamente nos fará muita falta. Lamento muito, muito mesmo. Peço que Deus console o coração de toda família dele”, lamentou Heraldo Trento.

Fonte: Prefeitura de Guaíra