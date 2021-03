Motorista morre após bater carreta e ficar preso as ferragens em Naviraí

Um motorista de uma carreta de transportes de suínos, morreu no amanhã dessa sexta-feira (12), após se envolver em um acidente de trânsito tipo colisão na BR-163, em Naviraí.

Segundo as primeiras informações, o motorista Ricardo Antunes Diel, de 52 anos, seguida em comboio com outras duas carretas, retornando para cidade de Palmitinho-RS, após fazer entrega de uma carga de suínos em Dourados, porém ainda por motivos incertos, de frente a Usina Rio Amambai Agroenergia, veio a colidir na traseira de uma das carretas que estava em sua frente.

Com o impacto da batida, o motorista ficou preso às ferragens da cabine da carreta. Populares que passavam pela rodovia, ainda tentaram retirar o motorista das ferragens até a chegada do Corpo de Bombeiros de Naviraí.

Os bombeiros conseguiram retirar a vítima, porém ele não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O motorista da outra carreta envolvido no acidente não sofreu ferimentos. O corpo do motorista Ricardo Antunes Diel será transladado para Parobé-RS, onde deve ocorrer o sepultamento. A ocorrência está sendo atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que irá apurar as causas do acidente.

Fonte: Jornal do Conesul