Mundo Novo recebe dois ônibus escolares em ato com ministro e governador

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, recebeu na última segunda-feira (08), em Campo Grande, dois ônibus escolares para o município em ato que contou com ministros, secretários estaduais, governador Reinaldo Azambuja, senadores e deputados federais e estaduais.

Com mais este reforço, Mundo Novo passa a ter sete ônibus do Caminho da Escola. Atualmente o município conta com 14 linhas rurais e duas urbanas. As linhas rurais contam com parceria do Governo do Estado e as duas linhas urbanas são custeadas em 100% pela prefeitura.

José Pereira, coordenador municipal do Transporte Escolar, esteve na entrega e explicou que o custeio do transporte rural tem cerca de 60% de recurso do município e o restante do Estado. “Mais de 70% dos alunos transportados são para as escolas estaduais e a maior parte das linhas era terceirizada. É mais economia para o município”, apontou Pereira.

O investimento foi de R$ 34.131.912,00 para 168 ônibus. O Governo do Estado deu contrapartida de 149.320,00. Os recursos federais vieram de emendas da bancada federal e recurso extra da União.

Com três novos ônibus, prefeito aponta vinda de mais quatro

Com os novos dois ônibus de 29 lugares – há um custo de R$ 195 mil cada -, o prefeito Valdomiro lembrou que no mandato anterior o município havia recebido um ônibus, através de mais uma parceria dos governos Federal e Estadual (através de emenda do então deputado Geraldo Resende).

Valdomiro apontou ainda que a senadora Soraia Thronicke destinou emenda para a aquisição de quatro ônibus escolares. Um – com plataforma de acessibilidade em um custo de R$ 241 mil – está bem encaminhado.

No ato desta segunda, foi anunciado que o Ministério da Educação vai liberar mais R$ 13,3 milhões para a compra de mais 68 ônibus. Não foi informado se Mundo Novo será contemplado nesta leva.

Participaram do evento, além do governador Reinaldo Azambuja, os ministros Milton Ribeiro (Educação) e Tereza Cristina (Agricultura), os secretários estaduais Cecília Motta (Educação), Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Articulação Política) e Geraldo Resende (Saúde), os senadores Nelsinho Trad e Simonte Tebet, seis deputados federais (Beto Pereira, Rose Modesto, Bia Cavassa, Vander Loubet, Luiz Ovando e Dagoberto Nogueira) e dez estaduais (Paulo Correa, Mara Caseiro, Renato Câmara, Rinaldo Modesto, João Henrique Catan, Eduardo Rocha, Coronel David, Herculano Borges, Evander Vendramini e Lucas de Lima).

Fonte: Carina Yano, SEMCOS – Mundo Novo