Barreiras sanitárias abordam 9,2 mil pessoas em final de semana em Naviraí

O Governo de Naviraí instalou quatro barreiras sanitárias nas principais avenidas que dão acesso à cidade, dentro de um conjunto de ações articuladas de prevenção ao contágio à COVID-19. Das 5h da manhã até às 20h do último sábado e domingo (6 e 7) foram abordadas 9.200 pessoas nas barreiras das avenidas Amélia Fukuda, Caarapó, Amambai e Campo Grande.

As intervenções sanitárias foram feitas por 42 servidores em sistemas de escalas. Após as abordagens e aferições de temperaturas dos motoristas e acompanhantes os fiscais aplicaram um breve questionário centralizando as questões em torno das condições de saúde para identificar se o visitante teve ou está com algum sintoma da COVID-19 ou se teve contágio com pessoas positivadas pelo coronavírus.

“Os fiscais fizeram indagações, anotaram os dados no Formulário de Investigação da Gerência Municipal de Saúde e, por último, promoveram orientações educativas. Tudo isso visando à prevenção, o enfrentamento e combate à propagação da COVID-19, em cumprimento ao Decreto 47”, explica o responsável pelas barreiras sanitárias, Jhonatan Manoel (Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil).

Os dados apurados nas barreiras apontam um fluxo de cerca de 3.000 pessoas pela Avenida Amélia Fukuda, cerca de 2.550 pessoas ingressaram pela Avenida Campo Grande, outras 2.200 pessoas pela Avenida Amambai e cerca de 1.450 pessoas adentraram Naviraí pela Avenida Caarapó.

As barreiras foram montadas com apoios das gerências de Serviços Públicos e de Educação, Núcleo de Trânsito e Coordenadoria de Defesa Civil. Contou com a participação de servidores dos diversos quadros da Prefeitura que fizeram intervenções sanitárias em 5630 veículos, sendo 1820 veículos na Avenida Amélia Fukuda, 1635 veículos na Avenida Campo Grande, 1450 veículos na Avenida Amambai e 725 veículos na Avenida Caarapó. “Neste fim de semana, dias 13 e 14 repetiremos as ações de prevenção através das barreiras sanitárias”, informa Jhonatan Manoel.

Fonte: Roney Minella