Naviraí – Detento do semiaberto é preso após furtar perfumes em mercado para trocar por droga

O detendo Joao Paulo da Silva, de 35 anos, que estava cumprindo pena em regime semiaberto, foi preso ontem pela Polícia Militar de Naviraí, após furtar vários frascos de perfumes anti-transpirantes em um mercado.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada via telefone 190, para comparecer em um mercado localizado no bairro Jardim Paraíso, onde teria ocorrido um furto. No local os policiais militares foram informados de quer um individuo havia adentrado no mercado e furtado 08 perfumes anti-transpirantes. O furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do mercado.

Após ver as imagens do furto, a Polícia Militar saiu em diligencia e conseguiu localizar o autor identificado como sendo o detento detendo Joao Paulo da Silva, de 35 anos.

Com ele os policiais encontraram 02 dos frascos de perfumes anti-transpirantes furtados do mercado. Ao ser questionado sobre os outros frascos, Joao Paulo disse que teria trocado por droga- maconha.

A Polícia Militar deu voz de prisão a João Paulo que foi conduzido para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

Fonte: Jornal do Conesul