Centro de Qualificação Profissional e Social anunciou cursos do mês de Março e Abril nesta terça-feira

Neste mês de março ocorrerá três cursos no Centro de Qualificação Profissional e Social. O coordenador do Centro de Qualificação, Rafael de Medeiros, relembrou aos interessados para realizar as inscrições no próprio Centro ou pelo telefone: 3474-2584.

Confira o cronograma (Março):

– Piscicultura (Implantação de manejo básico) (03/03 à 05/03);

– Piscicultura Avançado (10/03 à 12/03);

– Controle de formigas cortadeiras e cupins (18/03 à 20/03);

Cursos de Abril:

– Casqueamento e manutenção de cascos de equídeos (05/04 à 06/04);

– Cooperativismo (12/04 à 13/04);

– Manejo de ordenha (manual e mecânica) (26/04 à 27/04);

Fonte: Carina Yano, da SEMCOS – Mundo Novo