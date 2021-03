Eldorado – Polícia Militar prende homem por tentativa de estelionato

Eldorado (MS) – Na manhã de sexta-feira (26/02), por volta das 08h30min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro da cidade abordaram um indivíduo em fundada suspeita.

Foi realizada a abordagem padrão e o indivíduo foi identificado como um homem de 54 (cinquenta e quatro) anos e com ele foi encontrado um orçamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) feito em uma loja de venda de móveis da cidade.

Em checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que o nome do homem era diferente do nome que constava no orçamento feito na loja, bem como havia passagens referentes a estelionato, falsa identidade e estupro de vulnerável.

Ao ser questionado sobre os motivos de estar na cidade, o homem informou que é natural de Eldorado/MS, que atualmente reside em Manaus/AM, mas que havia chegado na cidade há apenas um dia e ficaria provisoriamente.

Ante a suspeita de possível estelionato, a guarnição deslocou até o hotel em que o homem estava hospedado e em contato com o proprietário do local, foi verificado que os documentos apresentados pelo homem eram os mesmos constantes no orçamento, ou seja, diferente de seu verdadeiro nome.

Em seguida, a guarnição se dirigiu até a loja de móveis e tomou conhecimento de que o homem teria ido ao local, feito um orçamento de R$ 41.241,00 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais), apresentado o nome falso e pedido que os móveis fossem entregues em um endereço da cidade.

Por fim, a guarnição deslocou até o endereço de entrega e constatou que no local, reside uma mulher que, por coincidência, é recepcionista do hotel em que o homem estava hospedado. Em conversa com o proprietário e com a recepcionista, esta informou que foi importunada pelo homem, que insistiu em saber onde ela morava e após conseguir, passou a utilizar o endereço como local de entrega da suposta compra.

Diante dos fatos, o homem foi preso pela guarnição policial militar.