Prefeito Valdomiro recebeu órgãos de segurança pública em Mundo Novo

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, recebeu na manhã desta terça-feira (02) quatro órgãos da segurança pública do município. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental estiveram no gabinete do prefeito com seus comandantes.

Foram discutidos os locais que serão cedidos pela prefeitura para a construção do quartel do Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Polícia Civil e outras matérias relativas à segurança pública no município.

Para a Polícia Militar, a conquista de R$ 60 mil para a reforma da unidade sede da PM na cidade foi destacado, além dos novos veículos recebidos junto ao Governo do Estado para a PM e Polícia Civil (recebidos na última sexta-feira).

Participaram da reunião o capitão Gessé Camargo (PM), delegado João Cléber (Polícia Civil), tenente Dilson Higa (Corpo de Bombeiros) e sub tenente Emerson Bueno e sargento Hamilton Garcia (PMA), que foram levados até o local, já aprovado pelo Legislativo, para futura sede do Corpo de Bombeiros.

Jandaia Caetano/Semcos –