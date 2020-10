TRIBUNA LIVRE – 6 DE OUTUBRO 2020

ATENDIMENTO NO INSS – É precaríssimo o atendimento nas agências do INSS. Não é diferente em Mundo Novo. Sugestão aos usuários é que “acesse o 135”. Também não resolve. Contam o tempo na ordem regressiva a partir de 10 minutos. Isso chega a ser irritante, e a solução ninguém tem. É preciso militarizar as agências, ou qualificar o contingente atual para atender melhor. Ninguém aguenta!

PESQUISAS E FRAUDES – O tempo passa depressa e se aproxima o Dia das Eleições. Enquanto isso, enquetes e pesquisas podem confundir a cabeça dos eleitores. Muito cuidado é preciso ter com os números apresentados pelos candidatos, em pesquisas que eles mesmos encomendam. Maioria dos institutos engana mais do que informa em suas pesquisas fraudulentas.

REJEIÇÃO DE CANDIDATOS – Quem poderia informar a causa da rejeição de alguns “conhecidos” candidatos majoritários na Admirável Mundo Novo? Uns, talvez, pela apatia do vice; outros, quem sabe, pelas obras inacabadas; alguns, por causa desconhecida, tentam descobrir o motivo, para conquistar os eleitores. Vamos conhecer os melhores só no dia 15 de novembro.

A PREPOTÊNCIA – A pior coisa é a prepotência de alguém que imagina que o absolutismo ainda tem valor. Democracia pra essa gente só existe no papel! É isso que, às vezes, as pessoas observam durante a campanha eleitoral. Existem candidatos que nunca foram vistos, mas agora querem se mostrar “simpáticos”, imaginando que o eleitor esquece fácil tanta arrogância.

POLÍTICA PARTIDÁRIA – O mais correto é que ninguém se iluda com política partidária. Até Bolsonaro tá “pisando na bola” de forma vergonhosa, ao indicar nome ao STF. Esqueceu ele da figura “terrivelmente evangélico” , para agradar representantes do “Centrão” e de alas da esquerda. A política tem destas coisas. Ninguém gosta de cumprir acordos.

PENSAMENTO – “Nem sempre o ser humano se contenta com o que tem e, às vezes, falta tão pouco; outras pessoas, possuindo tantos bens, não conseguem ter felicidade.” (Moisés Santana Caires Morais)