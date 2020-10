Justiça Eleitoral homologa única candidatura à prefeitura de Alcinópolis

O juiz Francisco Soliman, da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica e região, deferiu o registro de candidatura do atual prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo (DEM). A sentença foi publicada no Mural Eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme a publicação, o candidato à reeleição apresentou toda a documentação exigida e o MPE (Ministério Público Eleitoral) se manifestou a favor do deferimento.

Com 5,4 mil habitantes, Alcinópolis conta com 3.502 eleitores, conforme dados do TRE-MS. Nenhum outro candidato se apresentou durante o período de convenções.