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    Segunda fase da Operação Fenda Digital cumpre 12 prisões em Mundo Novo contra quadrilha de furto de SW4 e Hilux

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Ação teve apoio de equipes de Itaquiraí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado e Guaíra/PR e investiga quadrilha que enviava veículos furtados ao Paraguai

    Comunicação/Polícia Civil –

    A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a segunda fase da Operação Fenda Digital, dando continuidade às investigações que apuram a atuação de uma organização criminosa especializada no furto de camionetes, especialmente dos modelos Toyota Hilux e SW4, em municípios da região sul do Estado de Mato Grosso do Sul e do Estado do Paraná.

    Nesta nova etapa, foram realizadas diversas buscas domiciliares e cumpridos mais de 12 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário em desfavor de investigados apontados como integrantes da organização criminosa.

    Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam armas de fogo, drogas e outros objetos de interesse para o prosseguimento das investigações, reforçando os indícios da atuação estruturada do grupo criminoso.

    A operação contou com a participação de policiais civis das Delegacias de Mundo Novo/MS, Itaquiraí/MS, Naviraí/MS, Iguatemi/MS e Eldorado/MS, além de equipes da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos) e da Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Guaíra/PR.

    A segunda fase da Operação Fenda Digital é resultado dos desdobramentos da primeira etapa da investigação, deflagrada após aproximadamente três meses de trabalho investigativo. Na ocasião, a Polícia Civil identificou uma associação criminosa especializada em furtos de camionetes Toyota Hilux e SW4, cujos integrantes exploravam vulnerabilidades nos sistemas de abertura dos veículos e utilizavam dispositivos eletrônicos para viabilizar a subtração dos automóveis, que posteriormente eram encaminhados ao Paraguai.

    Foto: Comunicação/Polícia Civil

    A primeira fase da operação mobilizou mais de 70 agentes de segurança pública e resultou no cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão de adolescentes e mandados de busca domiciliar, além de prisões em flagrante e apreensões de drogas, armas de fogo, munições, aparelhos eletrônicos e outros materiais relevantes para a investigação.

    Com os novos elementos obtidos na segunda fase, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros suspeitos eventualmente vinculados à organização criminosa, esclarecer a participação individual de cada investigado e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo em municípios de Mato Grosso do Sul, Paraná e na região de fronteira com o Paraguai.

    Com informações: TV Sobrinho

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