ELEIÇÕES 2020 – FALTANDO 44 DIAS

O TSE deferiu na tarde de sexta-feira, 2 de outubro, o registro de candidatura de Valdomiro e Rosária, que são candidatos à reeleição em Mundo Novo, para os cargos de prefeito e vice-refeito, respectivamente.

Mundo Novo tem 4 candidatos majoritários e 93 proporcionais. O candidato Humberto do PT ainda aguarda julgamento, que pode acontecer a qualquer momento. Todo mundo de olho no site do TSE, acompanhando os registros de candidaturas.

Acontece neste sábado, na avenida JK, a inauguração do Comitê Eleitoral da dupla de candidatos, Valdomiro e Rosária. Será às 9h45, quando as propostas de trabalho serão apresentadas aos mundonovenses.