Geada atinge 12 municípios de MS após madrugada com mínima de 1°C

Menor temperatura desta madrugada foi registrada nos municípios de Iguatemi, Tacuru e Amambai; Mundo Novo e Caarapó registraram 4,3°C, Sete Quedas marcou 4,4°C

Campo Grande News –

A madrugada desta quinta-feira (25) teve registro de geada em pelo menos 12 municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado. A menor temperatura foi registrada em Iguatemi, com 1°C. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 9,9°C, mas a sensação térmica ficou próxima de 0°C.

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Houve geada em Mundo Novo, Sete Quedas, Iguatemi, Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Tacuru, Coronel Sapucaia e Paranhos, conforme o meteorologista Natálio Abrahão. Também entram na lista municípios onde os termômetros ficaram próximos de 5°C e houve condição para formação do fenômeno.

As menores marcas ocorreram em Iguatemi, com 1°C, Tacuru, com 1,4°C, Amambai e Coronel Sapucaia, com 2°C, e Paranhos, com 2,2°C. Mundo Novo e Caarapó registraram 4,3°C, Sete Quedas marcou 4,4°C, Aral Moreira teve 4,8°C, enquanto Ponta Porã e Caracol ficaram em 5°C.

Também fez frio em Laguna Carapã, com mínima de 5,2°C, Dourados, com 7,3°C, Três Lagoas, com 10,4°C, e Corumbá, com 12,8°C. Na Capital, a mínima informada foi de 9,9°C.

Cerração na área rural de Iguatemi, onde frio chegou a 1°C (Foto: Egídio Vieira)

Apesar do frio intenso no começo do dia, o tempo entra em processo de melhora em Mato Grosso do Sul. O sol aparece ao longo desta quinta-feira e as temperaturas devem subir mais a partir de sexta-feira (26). A tendência é de elevação gradual até domingo.

A massa de ar frio associada à frente fria ainda influencia o tempo no Estado, mas perde força nos próximos dias. Na maior parte das regiões, a previsão é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade.

Conforme boletim anterior do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta é a onda de frio mais intensa de 2026 até agora em Mato Grosso do Sul, com potencial para registrar as menores temperaturas do ano.

A formação de geada ocorre, em geral, quando a temperatura fica muito baixa perto da superfície, especialmente durante madrugadas com céu mais aberto e pouca mistura de ar.

Com informações: TV Sobrinho