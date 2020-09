Asfalto da Vila Nova foi concluído e empresa já iniciou construção de calçadas em bairros

O asfalto programado para a Vila Nova foi concluído na última semana. A empresa Concrenavi, responsável pela obra, aplicou o CBUQ no restante das ruas Princesa Isabel e na Augusto José da Silva (antiga Londrina).

As quadras acima citadas e mais as travessas Corumbá e Ponta Porã, e ruas Ademar Antônio Da Silva e Princesa Isabel (primeira quadra pavimentada) deverão receber as calçadas e a sinalização vertical (placas) e horizontal (no asfalto). O mesmo está em andamento nas ruas e travessas do bairro Universitário, pela mesma empresa, inclusive com a construção das bocas-de-lobo.