Obra de Saneamento Básico em Mundo Novo começou

A DMP Construções Ltda está em Mundo Novo e iniciou as obras para o Saneamento Básico, que deverá cobrir cerca de 50% das casas. São praticamente R$ 18 milhões, entre os recursos da Funasa (Governo Federal) e do Avançar Cidades (linha de crédito adquirira pelo Estado junto a Caixa Econômica).

No total será construído quase 70 Km de rede de esgoto, com 2. 964 ligações domiciliares, uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), uma estação complementar (Lagoa de Polimento + Leito de Secagem) e duas estações elevatórias.

A obra começa pela Estação de Tratamento, ao lado da Br-163 (pista de Kart). Alguns maquinários já chegaram e outros adentram o município na próxima semana.

Geração de Empregos e gasto no comércio

No final da manhã desta segunda-feira o responsável pelo administrativo da obra no município, Marino Viecili, visitou o Centro de Qualificação e solicitou com urgência cerca de dez profissionais (pedreiros, carpinteiros e ajudantes).

Marino também informou que a empresa deve realizar várias compras no comércio local e que após 50% da obra da estação de tratamento de esgoto mais 20 profissionais da cidade serão contratados para a construção das ligações domiciliares.

O coordenador do Centro de Qualificação, Rafael de Medeiros, informou que os interessados devem levar o seu currículo até o órgão, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 12h00.