Com aporte de R$ 64 milhões, Estado autoriza início da construção do hospital de Guaíra

A saúde pública na região Oeste do Paraná terá um reforço histórico. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (14) a ordem de serviço para o início da construção do Hospital Graciele Possan, em Guaíra. A unidade recebe aporte de R$ 64 milhões do Estado e vai descentralizar o atendimento, garantindo assistência médica resolutiva e de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A obra foi licitada e contratada pela prefeitura da cidade.

Com uma área construída de 6.785,65 m², o novo hospital contará com 84 leitos, distribuídos entre enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de quatro salas cirúrgicas e salas de estabilização. A unidade será focada em clínica médica e obstetrícia, com capacidade estimada para realizar mais de 3 mil atendimentos mensais e cerca de 1 mil internamentos.

O governador destacou que a obra consolida um ciclo de modernização da saúde no município. “Já entregamos cinco Unidades Básicas de Saúde modernas e agora iniciamos este hospital de última geração. É um investimento planejado para acompanhar o crescimento de Guaíra e garantir que a população não precise se deslocar para outras cidades em busca de atendimento médico”, afirmou Ratinho Junior.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o hospital terá um papel estratégico devido à localização de Guaíra. Por ser uma cidade de fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul, o município recebe uma população flutuante, além de atender comunidades indígenas locais.

“Se considerarmos toda essa dinâmica populacional, estamos falando de uma área de influência de quase 400 mil pessoas”, explicou o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “Este hospital já nasce integrado ao Opera Paraná, o maior programa de cirurgias eletivas do Brasil, reduzindo filas e trazendo a solução para perto de quem precisa”.

Atualmente, 80% das internações de moradores de Guaíra ocorrem em hospitais da 20ª Regional de Saúde, o que gera custos de transporte e riscos aos pacientes em situações de urgência. A nova unidade deve reverter esse cenário, promovendo autonomia assistencial à microrregião. A projeção é que as obras comecem ainda este mês.

O prefeito de Guaíra, Gileade Osti, celebrou a conquista. “Mesmo sendo a cidade mais distante da capital, Guaíra nunca foi esquecida. Este hospital é a maior obra da história do município, um sonho aguardado há décadas que finalmente sai do papel graças à parceria com o Estado”, disse.

O nome da unidade homenageia Graciele Possan, cuja família doou o terreno de 51 mil metros quadrados ao município em dezembro de 2023. A área, anteriormente rural, está sendo transformada em um novo eixo de desenvolvimento urbano, com a criação de novos acessos viários. A homenagem simboliza o legado de força de Graciele, que lutou contra o câncer, transformando a memória familiar em um benefício coletivo para a região.

NOVOS HOSPITAIS EM TODAS AS REGIÕES – A construção do hospital em Guaíra integra um conjunto recente de investimentos do Governo do Estado na ampliação da rede pública. Em 2026, foram anunciadas novas unidades em Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, Nova Esperança, Cascavel, Paiçandu, Guaratuba, Matinhos e Bituruna.

Esse plano está em execução há alguns anos. Em 2025 o Paraná ganhou duas novas unidades (Pinhais e Rio Branco do Sul) e outras cidades estão com unidades em obras mais avançadas, como Colombo, São José dos Pinhais, Cianorte, São Mateus do Sul e Loanda. Também foi anunciado o apoio para a construção do HCzinho, a unidade infantil do Hospital das Clínicas de Curitiba, e o novo hospital Pequeno Príncipe da Capital.

MAIS INVESTIMENTOS – Durante o evento em Guaíra, o Governo do Estado também apresentou um pacote de obras de infraestrutura para o município no valor de R$ 40 milhões. O conjunto inclui pavimentação rural, intervenções urbanas, maquinários e benfeitorias em escolas.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; os deputados federais Sandro Alex, Paulo Litro, Alisson Wandscheer e Geraldo Resende; os deputados estaduais Alexandre Curi (presidente da Alep), Hussein Bakri (líder do Governo), Marcio Nunes e Soldado Adriano José; além de prefeitos e lideranças regionais.