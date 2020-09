PTB, de Salatiel Ricas, decide apoiar Valdomiro e Rosária para a reeleição

Lideranças do PTB, em convenção na terça-feira, decidiu formalizar aliança com o PSDB, apoiando a pré-candidatura de Valdomiro e Rosária para a prefeitura de Mundo Novo. O PTB é um partido que tem história no município, sempre sob o comando do empresário Salatiel Zózimo Ricas, participando de muitas campanhas eleitorais vitoriosas. O Partido resolveu, por decisão dos convencionais oferecer apoio à reeleição do prefeito Valdomiro Sobrinho e da vice-prefeita Rosária, já homologados para as eleições de 15 de novembro, em convenção transcorrida na tarde do último sábado.

Conforme palavras de Salatiel Ricas, que preside a agremiação partidária, “a decisão dos convencionais que compareceram foi unânime em apoiar o projeto do Valdomiro e da Rosária, por entender que a cidade está bem cuidada e esse projeto merece continuar por mais um mandato.” Afirma ainda que o Partido não terá candidatos à Cämara, mas a partir de já o PTB está afinadíssimo com o projeto do PSDB, para o bem do município de Mundo Novo.