Aula inaugural marca início do Curso de Formação de Praças no BPFRON em Guaíra

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) realizou, nesta terça-feira (12), em Guaíra, a aula inaugural do Curso de Formação de Praças (CFP) 2026/2027. A solenidade marcou o início oficial da preparação dos 27 novos alunos-soldados que passam a integrar a unidade.

O evento reuniu diversas autoridades civis e militares, entre elas o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva; o comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o subcomandante da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto; o comandante do BPFRON, tenente-coronel Eldison Martins do Prado; e o prefeito de Guaíra, Gileade Gabriel Osti, além de representantes das forças de segurança.

Durante a cerimônia, o secretário de Segurança Pública ministrou a palestra “BPFRON: do sonho inicial à excelência em segurança de fronteira”. Na apresentação, destacou a trajetória histórica do batalhão, os avanços conquistados ao longo dos anos e a atuação estratégica no combate à criminalidade na região de fronteira.

De acordo com o BPFRON, os novos alunos-soldados iniciam uma fase essencial de formação, voltada à capacitação profissional e ao fortalecimento de valores como disciplina, ética e comprometimento com a segurança pública.

A aula inaugural também simboliza o fortalecimento das ações do batalhão na proteção das fronteiras paranaenses, além de reforçar a preparação de novos policiais militares para atuação operacional na região Oeste do Estado.

Com informações: Ponto da Notícia / Fotos: BPFRON