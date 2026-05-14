MUNDO NOVO: município celebra 50 anos com investimentos em educação e obras de infraestrutura

O município de Mundo Novo celebra seus 50 anos no dia 13 de maio, marcando a data com avanços estruturais. No campo da educação, os investimentos se destacam pela abrangência e impacto direto na comunidade escolar.

A Escola Estadual Iolanda Ally passou por uma reforma geral com acessibilidade, incluindo adequações às normas vigentes de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

A intervenção contemplou substituição de cobertura, pisos, esquadrias, pintura interna e externa, reforma dos banheiros, adequação de calçadas internas e externas, serviços hidrossanitários, cobertura de quadra e outras melhorias essenciais.

A unidade também recebeu novos mobiliários, como armários, mesas, gaveteiros, conjuntos escolares, tablets e chromebooks. O investimento total foi de R$ 6,2 milhões, sendo R$ 6 milhões destinados à obra e R$ 187 mil ao mobiliário. A escola atende 332 estudantes, do 4º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com oferta de ensino em período integral.

Presente nas comemorações, o governador Eduardo Riedel foi recebido por alunos da EE Iolanda Ally por um simpático “corredor polonês de boa tarde”.

Já a Escola Estadual Castelo Branco teve ampliado o bloco de salas de aula com acessibilidade, também seguindo normas de segurança, proteção e vigilância sanitária.

A unidade, que atende 1.060 estudantes, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, recebeu investimentos totais de R$ 1,8 milhão. A escola ainda recebe turmas de AJA e EJA em períodos parciais.

O governador destacou o sentimento de pertencimento ao visitar Mundo Novo e atribuiu esse acolhimento à atuação das lideranças locais. “A gente chega aqui e se sente abraçado, pertencente a esse lugar. Isso é fruto das lideranças, das pessoas que constroem esse ambiente e fazem com que todos se sintam parte da cidade”.

Também contextualizou as ações dentro de um plano mais amplo de reestruturação da Rede Estadual de Ensino. “Temos 354 escolas no Estado e já reformamos 272. A meta é chegar a todas. A cada seis dias, entregamos uma escola reformada, garantindo mais conforto e qualidade para quem estuda e trabalha”.

A Escola Estadual Marechal Rondon também recebeu reforma geral e ampliação com acessibilidade. A unidade foi também equipada com mobiliários como armários, mesas, gaveteiros, freezer, tablets e Chromebooks. O investimento total foi de R$ 9,1 milhões.

Riedel também anunciou a ampliação do acesso à tecnologia para os estudantes da rede estadual. “No dia 1º de junho, firmaremos um convênio com a Google, e os alunos terão acesso à inteligência artificial pelo celular, com internet gratuita nas escolas. Isso muda a forma de aprender”.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destacou a importância dos investimentos na educação, mas ressaltou que, mais do que os recursos aplicados, é fundamental reconhecer o papel da comunidade escolar.

“Hoje, no Brasil, poucas redes têm a estrutura que nós temos. E, muitas vezes, a gente esquece disso. Coisa boa a gente se acostuma rápido. Mas ainda há muitas crianças que não têm uma escola decente para estudar”, pontuou.

Hélio Daher também apresentou números da rede estadual de ensino, destacando a frequência de entregas de unidades reformadas e a ampliação do ensino integral e profissionalizante.

“Hoje, a nossa rede entrega uma escola reformada a cada seis dias. Mais de 60% das unidades já contam com ensino integral, como esta escola, e mais da metade dos nossos estudantes tem acesso à educação profissional”, ressaltou.

Na área de infraestrutura urbana, foi realizada a restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município, com recapeamento em 26 vias e investimento total de R$ 7,5 milhões, melhorando a mobilidade e as condições de tráfego.

O município também recebeu a reforma completa da agência do Detran MS, que incluiu implantação de novo layout funcional, modernização das instalações elétricas, adequação às normas de acessibilidade, padronização visual e melhorias estruturais e operacionais.

O município ainda está recebendo obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, com construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, representa um dos marcos mais relevantes. Com investimento de R$ 8,9 milhões, a obra já está 63% executada e permitirá que o município avance de 0% para 50% de cobertura na primeira etapa, beneficiando cerca de 7.650 mil pessoas.

A estrutura prevê 3 mil ligações de esgoto, o que corresponde a aproximadamente 447 mil metros cúbicos de esgoto tratado por ano, equivalente a cerca de 179 piscinas olímpicas. A segunda etapa, que elevará a cobertura de 50% para 98%, integra o projeto da MS Pantanal e está em fase de elaboração.

Ainda na oportunidade, foi assinado convênio para contratação de projeto executivo para a construção do aeródromo de Novo Mundo.

A prefeita Rosália de Fátima Lucca ressaltou a importância da presença do Governo do Estado durante as comemorações dos 50 anos de Mundo Novo, classificando a agenda institucional como um marco para o município.

“Hoje, todos vocês são um presente para a cidade de Mundo Novo que comemora 50 anos. Acho que nunca, na história do município, no dia do seu aniversário, recebemos tantas autoridades trazendo tantos benefícios. São várias obras acontecendo, especialmente na área de saneamento, que trazem mais qualidade de vida para a nossa população.”

Ao abordar o projeto do aeroporto, a prefeita enfatizou o potencial da obra para impulsionar a economia e atrair novos investimentos.

“O aeroporto não é luxo, é necessidade para uma cidade que quer se desenvolver. É a primeira pergunta que os investidores fazem. Agora, com esse projeto, a gente deixa de sonhar para começar a realizar.”

A agenda incluiu ainda a visita à empresa Novo Mundo Alimentos (Zaeli Alimentos), localizada na BR-163, Km 22, que atua com cerca de 29 linhas de produtos voltados aos mercados varejista e atacadista, incluindo farofa, achocolatados, derivados de milho, chocolates, cereais, mandioca, grãos, molhos, azeites, temperos, óleo, massas instantâneas, queijos, farinhas, açúcar, alimentos para pássaros, frutas secas, snacks, entre outros.

A empresa é presidida por Waldemir Zago e iniciou diálogo com o Governo do Estado em 2020, por meio da Semadesc, para obtenção de incentivos fiscais. Após atrasos causados pela pandemia, o projeto foi consolidado em 2023 e atualmente gera 45 empregos diretos.

Ainda em comemoração ao aniversário de Novo Mundo, foi realizada a 38ª edição da tradicional Festa das Nações, durante os

dias 8, 9 e 10 de maio, com momentos festivos, culturais e grandes shows.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS