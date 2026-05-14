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14/05/2026
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    Homem é morto com tiro na cabeça na BR-272 em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem foi morto a tiros no final da noite de quarta-feira (13), na BR-272, em Guaíra.
    Conforme as informações, o crime aconteceu nas proximidades da subestação da Copel. Populares que passaram pela rodovia avistaram o corpo caído e acionaram as equipes do SAMU e PRF, imaginando se tratar de um atropelamento.
    Quando o SAMU chegou ao local, a equipe constatou que o caso era um homicídio. A vítima foi morta com um tiro na cabeça.
    A PRF isolou a área e acionou Polícia Civil de Guaíra, que compareceu ao local para dar início às investigações. O corpo do homem, que não possuía documentos de identificação, foi encaminhado ao IML de Toledo. Segundo a Polícia, a vítima teria aproximadamente 40 anos.
    Com informações: Ponto da Notícia
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