Homem é morto com tiro na cabeça na BR-272 em Guaíra

Um homem foi morto a tiros no final da noite de quarta-feira (13), na BR-272, em Guaíra.

Conforme as informações, o crime aconteceu nas proximidades da subestação da Copel. Populares que passaram pela rodovia avistaram o corpo caído e acionaram as equipes do SAMU e PRF, imaginando se tratar de um atropelamento.

Quando o SAMU chegou ao local, a equipe constatou que o caso era um homicídio. A vítima foi morta com um tiro na cabeça.

A PRF isolou a área e acionou Polícia Civil de Guaíra, que compareceu ao local para dar início às investigações. O corpo do homem, que não possuía documentos de identificação, foi encaminhado ao IML de Toledo. Segundo a Polícia, a vítima teria aproximadamente 40 anos.

Com informações: Ponto da Notícia