DUPLA EDILENE E GEISON FARÁ LIVE SOLIDÁRIA DIA 05/07 EM ITAQUIRAÍ

A live AO VIVO NO SÍTIO será realizada com o apoio do grupo Amigos Solidário .

Além de música, também haverá leilão de gado e a participação de Fernando Rufino o Cowboy de Aço.

Todos poderão acompanhar ao vivo pelo canal do youtube da dupla EDILENE E GEISON no dia 05/07 á partir das 10h .