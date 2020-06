ELEIÇÕES PODERÃO FICAR PARA DEZEMBRO

As lideranças partidárias do Senado e da Câmara entraram em acordo e irão votar em plenário o adiamento das eleições municipais deste ano para o dia 6 de dezembro. Nas cidades onde houver segundo turno, a data é 20 de dezembro.

O consenso foi em torno da proposta do senador Randolfe Rodrigues em consonância com outros parlamentares. “Como se trata de emenda constitucional, ficou decidido que a votação do acordo não será virtual, mas presencial”, revela o deputado federal Paes Landim.

Escreve um internauta sobre as eleições: “O dinheiro do Fundo Eleitoral deveria ser transferido para o Ministério da Saúde, para a prevenção e combate ao Coronavirus. Mas, isso não é de interesse dos políticos. Se decretam o fechamento da indústria e do comércio, arriscando a quebradeira da economia, pq se realizar eleições, em uma pandemia? Coisas de Brasil! Infelizmente, isso é Brasil! Quê Deus tenha misericórdia dessa nação.”